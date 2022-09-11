Школьник, который мощно предлагал купить Audi, ушел в рекламу 6 11.09.2022, 22:33

2,996

Теперь он рекламирует Geely.

В августе друзья Слава и Артем из Добрушского района сняли видеопародию на ролик известного автоблогера Алексея Иванова. В видео они якобы продавали старое Audi Славиного папы. За два дня их сюжет посмотрели более двух миллионов раз. Успех подтолкнул парней к новым шуточным работам. Те же привели к серьезному делу. Официальный дилер Geely пригласил их прорекламировать свое авто. А до этого они предлагали всем заглянуть в фирменный магазин «Луч», пишет «Зеркало».

В Instagram-аккаунте дилера Geely появилось видео, на котором Слава рекламирует Geely Atlas Pro. На кадрах школьник все также появляется в блестящем костюме с сиреневым галстуком. Правда, кажется, теперь на нем не папин наряд, а одежда по размеру.

— Хотите доказать соседу на BMW, что у него не машина, а корыто, покажите ему салон Geely Atlas Pro, — бодро рассказывает Слава.

Нахваливая машину, парень затрагивает тему санкций: «В страну перестали привозить люкс-автомобили. Зато есть Atlas Pro, построенный на агрегаторах Volvo», и напоминает, что на машину можно взять кредит в белорусских рублях.

— А может, Geely круче Volvo? — задается в конце видео вопросом Слава.

Этот ролик пока не так популярен, как другие работы друзей. За три дня у них в TikTok его посмотрели около 19 тысяч раз. Комментаторы тоже отреагировали на новый ролик по-разному. «Парнишка опять жжёт!!! Молодец», — писали одни. «Это шедевр!» — поддерживали их другие. Но были и те, кому не понравилось, что китайское авто посчитали лучше других марок авто.

Интересно, что до этого друзья приглашали всех в фирменный магазин «Луч».

«Гений маркетинга», «Жду обзор на костюм», «Денег нет, а так купил бы», писали им тогда в комментариях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».