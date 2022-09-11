Школьник, который мощно предлагал купить Audi, ушел в рекламу

Школьник, который мощно предлагал купить Audi, ушел в рекламу6
- 11.09.2022, 22:33
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Теперь он рекламирует Geely.
В августе друзья Слава и Артем из Добрушского района сняли видеопародию на ролик известного автоблогера Алексея Иванова. В видео они якобы продавали старое Audi Славиного папы. За два дня их сюжет посмотрели более двух миллионов раз. Успех подтолкнул парней к новым шуточным работам. Те же привели к серьезному делу. Официальный дилер Geely пригласил их прорекламировать свое авто. А до этого они предлагали всем заглянуть в фирменный магазин «Луч», пишет «Зеркало».
В Instagram-аккаунте дилера Geely появилось видео, на котором Слава рекламирует Geely Atlas Pro. На кадрах школьник все также появляется в блестящем костюме с сиреневым галстуком. Правда, кажется, теперь на нем не папин наряд, а одежда по размеру.
— Хотите доказать соседу на BMW, что у него не машина, а корыто, покажите ему салон Geely Atlas Pro, — бодро рассказывает Слава.
@_iptemqq_ Geely покупают здесь: Тимирязева, 114! Instagram: geelycenterminsk #geely ♬ White Noise - Eric Lam
Нахваливая машину, парень затрагивает тему санкций: «В страну перестали привозить люкс-автомобили. Зато есть Atlas Pro, построенный на агрегаторах Volvo», и напоминает, что на машину можно взять кредит в белорусских рублях.
— А может, Geely круче Volvo? — задается в конце видео вопросом Слава.
Этот ролик пока не так популярен, как другие работы друзей. За три дня у них в TikTok его посмотрели около 19 тысяч раз. Комментаторы тоже отреагировали на новый ролик по-разному. «Парнишка опять жжёт!!! Молодец», — писали одни. «Это шедевр!» — поддерживали их другие. Но были и те, кому не понравилось, что китайское авто посчитали лучше других марок авто.
Интересно, что до этого друзья приглашали всех в фирменный магазин «Луч».
@_iptemqq_ Никогда не покупали часы «Луч»? — Фатальная ошибка! Instagram: @luch.official TikTok: @luch.official ♬ White Noise - Eric Lam
«Гений маркетинга», «Жду обзор на костюм», «Денег нет, а так купил бы», писали им тогда в комментариях.