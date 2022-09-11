Россияне бросили под Харьковом техники на 130 млн долларов 2 11.09.2022, 22:47

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«Ленд-лиз» по-русски.

Военные страны-оккупанта во время отступления в Харьковской области, где ВСУ заняли важный узел врага, оставили техники больше, чем на целый батальон.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист Роман Цымбалюк.

По его словам, российские военные подарили ВСУ техники почти на $ 130 млн.

Среди них:

20 танков (Т-80 в основном) на ходу и еще примерно 20 нуждаются в ремонте;

40 ед. легкобронированной техники;

10 ед. вражеской артиллерии, из них 4 МСТА С.

«Это ленд-лиз, детка», — иронизирует Цымбалюк.

Колесную технику даже не считали, больше 100 единиц, пишет он, отмечая, что кроме того украинские военные стали обладателями боекомплекта и «дронов». «И ещё российский позор — его невозможно померить в штуках», отмечает журналист.

В свою очередь, телеграм-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами» публикует фото трофеев, среди которых транспортно-заряжающая машина с приличным количеством ракет к ЗРК «Оса», танки Т-72Б3 и куча оружия.

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