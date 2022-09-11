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Владимир Зеленский: Мир в восторге, враг в панике

  • 11.09.2022, 22:56
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Владимир Зеленский: Мир в восторге, враг в панике

Президент Украины отметил успехи контрнаступления ВСУ.

Международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий украинских военных на юге, севере и востоке нашего государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Сегодня ваши действия (украинских военных - ред.) на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг - в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас, ждет вас», — сказал он.

Зеленский отметил, что путь к победе непростой, но он уверен, что украинским защитникам он по силам. Президент верит, что наши военные выйдут на все участки украинской границы. Он уверен, что защитники увидят, как сияют глаза украинцев и пятки оккупантов. Зеленский отметил, что россияне назовут это «жестами доброй воли», а украинцы — победой.

«Мы верим в вас, в тех, кто все эти 200 дней в -15 или +35, в два ночи или в шесть утра, в обычный понедельник или в День Независимости, несмотря на усталость, напряжение, опасность, делает свое дело, рискует своей жизнью, защищает свою страну», — сказал он.

Украинские защитники не обращают внимания на слухи и сплетни, а пишут историю в реальной жизни — историю независимости и победы Украины.

«Наши воины, наши бойцы, наши защитники. Для нас точно — первая армия мира», — добавил президент Украины.

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