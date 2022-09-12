Atlantic Council: РФ может повторить судьбу либо СССР, либо Югославии 12.09.2022, 3:30

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Россия может не выдержать катастрофического вторжения в Украину.

Российская война против Украины продемонстрировала, что Кремль презирает основы международного закона или нерушимость международных границ. Эта империалистическая внешняя политика может скоро нанести удар по самой России.

Российская территориальная целостность, похоже, все больше подвергается сомнению многочисленными республиками и регионами в самой РФ. Катастрофическое вторжение в Украину стало катализатором для развала империи.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник аналитического центра Jamestown Foundation Януш Бугайский. Он замечает, что РФ не смогла трансформировать себя в национальную, гражданскую или хотя бы стабильную империалистическую страну. Надвигающийся раскол Российской Федерации будет третьей фазой империалистического падения после распада социалистического лагеря в Восточной Европе, а затем и самого СССР в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

Многочисленные экономические, демографические и социальные слабости России усиливает комбинация факторов, включая чрезмерную зависимость от экспорта ископаемого топлива, сокращение экономики и усиление региональных и этнических конфликтов. С февраля 2022 широкомасштабное вторжение России в Украину усилило процесс государственного раскола. Потому что Кремль не достиг своих целей, но военные потери увеличились, равно как и вредные международные санкции.

Несмотря на то, что Конституция 1993 года определяет Россию как федерацию, в реальности это централизованное неоимпериалистическое образование. Это государство близится к концу цикла режима, в котором политический статус-кво становится все более ненадежным. Со времен распада СССР еще не было такого одновременного обострения нескольких кризисов, включая неспособность правительства обеспечить стабильное экономическое развитие, усилением разногласий между Москвой и федеральными регионами, а также приближением военного поражения или бесконечного тупика в Украине.

Российская Федерация столкнулась с экзистенциальным парадоксом, в котором либеральная оппозиция не может заменить режим. Без политического плюрализма, экономических реформ и автономии регионов федеральная структура будет становиться все более неуправляемой. Однако даже если бы демократические реформы проводились, несколько регионов все равно могли бы воспользоваться возможностью, чтобы отделиться. Потенциал вспышки насильственных конфликтов можно сократить путем проведения систематических реформ. В то же время перспектива начала таких конфликтов существенно растет, если реформы блокировать на неопределенный срок.

Пока страна скатывается к потрясениям, существующая федеральная система будет рассматриваться как нелегитимная все большей частью населения. Может материализоваться целый спектр внутренних сценариев, которые подтолкнут страну к раздробленности, включая усиление борьбы за власть внутри элиты, усиливая конфликты между Кремлем и региональными правительствами и расколом между центральной властью и несколькими регионами страны.

Движение в отделение любой из 22 нероссийских республик, скорее всего, спровоцирует схожие требования реализации права на самоопределение среди нескольких регионов, где россияне составляют этническое большинство. Это сильно ослабит центр и снизит вероятность сохранения автократического государства. Интересно, что в начале 1990-х, когда СССР начал распадаться, 40% регионов, населенных этническими русскими, требовали большей автономии, а некоторые склонялись к провозглашению суверенитета, похожего на тот, который есть у национальных республик. Сепаратистские движения часто начинаются с требований экономической децентрализации, а затем происходит эскалация в ответ на действия центрального правительства, а также из-за роста стремлений общественности и элит. Общественная покорность и выживание режима во времена правления Путина опирается на сочетание агрессивной внешней политики, милитаризма, антизападной пропаганды и повышения стандартов жизни. Но провальная и дорогостоящая война против Украины усугубит социальное и региональное недовольство, несмотря на пропаганду Кремля.

Напряжение в многочисленных республиках и регионах будет основано на накоплении жалоб из-за резкого роста уровня бедности, социально-экономического неравенства, сокращения федеральных финансовых субсидий, упадка локальной инфраструктуры, экологических катастроф, краха системы здравоохранения, вопиющей коррупции чиновников и отлучения общества от процесса принятия. решений в центре. Москву все больше будут воспринимать как эксплуататорскую колониальную митрополию.

В ближайшие годы РФ может повторить судьбу либо СССР, либо Югославии, либо может произойти определенного рода сочетание этих сценариев. Некоторые республики смогут выйти из состава России относительно невредимыми. Но открытые конфликты могут начаться между центром и некими федеральными субъектами. Москва может попытаться пойти по пути Сербии в 1990-х, мобилизовав этнических россиян, чтобы отделить этнически однородные регионы от восставших республик, одновременно выдворяя нероссийское население. Но это только ускорит распад империалистического государства.

Некоторые национальные республики, где количество этнических россиян сокращается, могут добиваться эмансипации и государственности. По этому пути могут пойти республики Северного Кавказа и Надволжья. Несколько этнически русских регионов в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке тоже выиграют от провозглашения суверенитета и контроля за местными ресурсами, такими как ископаемое топливо, материалы и ценные минералы, которые Москва по-имперски эксплуатирует.

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