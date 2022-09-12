ВСУ за сутки освободили более 20 населенных пунктов: оккупанты бегут с награбленным 1 12.09.2022, 7:31

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Последняя информация от украинского Генштаба.

Украинские силы продолжают освобождать от российских захватчиков населенные пункты в Харьковской и Донецкой областях.

Как сообщает украинский Генштаб в утренней сводке, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.

За минувшие сутки оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двухлетняя Харьковской области.

В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей.

Всего за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

Кроме того, за сутки оккупанты совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — возле Кондратовки Сумской области;

на Харьковском направлении — населенных пунктов Константиновка, Уды;

на Славянском направлении противник обстрелов не вел;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;

на Авдеевском направлении обстрелов подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;

на Запорожском направлении — возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного.

на Южнобужском направлении — в районах населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.

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