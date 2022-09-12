Юрий Касьянов: Недалек час, когда белорусы будут освобождать Минск

Юрий Касьянов: Недалек час, когда белорусы будут освобождать Минск7
- 12.09.2022, 7:43
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Украинцы уже обратили в бегство армию, сопоставимую с лукашенковской.
Украинский общественный активист и волонтер Юрий Касьянов в Telegram предупредил Лукашенко:
— Передайте Лукашенко, что украинская армия за несколько дней разгромила и обратила в бегство группировку противника, сравнимую по численности и боеготовности со всем лукашенковским войском.
Уже недалек тот час, когда воюющие с нами плечом к плечу белорусы будут освобождать свой Минск.