закрыть
12 сентября 2022, понедельник, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Юрий Касьянов: Недалек час, когда белорусы будут освобождать Минск

7
  • 12.09.2022, 7:43
  • 8,076
Юрий Касьянов: Недалек час, когда белорусы будут освобождать Минск
Юрий Касьянов

Украинцы уже обратили в бегство армию, сопоставимую с лукашенковской.

Украинский общественный активист и волонтер Юрий Касьянов в Telegram предупредил Лукашенко:

— Передайте Лукашенко, что украинская армия за несколько дней разгромила и обратила в бегство группировку противника, сравнимую по численности и боеготовности со всем лукашенковским войском.

Уже недалек тот час, когда воюющие с нами плечом к плечу белорусы будут освобождать свой Минск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин