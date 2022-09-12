Беларусь — часть европейской семьи 1 12.09.2022, 7:49

2,756

Европейские политики и общественные деятели ставили белорусский народ в пример и восхищались им.

Автор «Белорусского дневника» на сайте dennikn.sk рассуждает о независимости и европейских перспективах нашей страны:

— Судя по различным опросам, люди, которые в 2020 году выступили против Александра Лукашенко, четко понимают роль Путина в том, что Лукашенко удалось удержаться у власти. Диктатор сделал это, опираясь на насилие, репрессии и поддержку Владимира Путина: финансовую, политическую, коммуникационную.

Из-за этого, а потом и из-за войны, отношение белорусов к России неуклонно охладевает. Все больше белорусов хотят для своей страны выбор в пользу Европейского союза или нейтрального статуса. Всевозможных союзов с Россией — особенно тех, которые угрожают независимости страны — хочет все меньше граждан.

И это с учетом того, что в Беларуси действует и пропаганда Лукашенко, и пропаганда Путина. С учетом заблокированных в стране независимых СМИ и опасности доступа к правдивой информации. С учетом десятилетий (и даже столетий) уничтожения белорусской культуры, языка и истории. С учетом тотальной русификации.

Да, не будем строить иллюзий: есть белорусы, которые думают, что в войне России против Украины виноваты страны ЕС и США. Кто-то и правда верит в нацистов, которые захватили власть в Киеве. Но чем свободнее в стране будет доступ к независимой информации, тем таких людей будет меньше.

Немного истории

Белорусские земли вместе с белорусами, живущими на них, долгие годы жили в составе Российской империи — после окончательного разделения Речи Посполитой, которая была родной страной для предков нынешних поляков, литовцев, белорусов, в разные годы — и других. Но в 1795 году государство разделили между собой Пруссия, Россия (Российская империя) и Австрия. Белорусские земли отошли в состав Российской империи.

Потом был долгий период в составе СССР. Почти все это время белорусам отказывали в развитии собственной культуры и навязывали русскую культуру. Белорусов убеждали, что они часть великого русского народа, язык — только диалект от русского, а культура ничтожна. Да, были годы культурного подъема, но это, скорее, исключение.

И даже после независимости и прихода к власти Александра Лукашенко такое отношение к белорусской культуре как к чему-то второсортному со стороны официального Минска, в целом, сохранилось. Были редкие периоды заигрывания с национальной культурой, но в целом Лукашенко считает своей родиной «страну от Бреста до Владивостока», ностальгируя по Советскому союзу. И свою вертикаль он выстраивает на основе ностальгии по СССР.

Беларусь — Европа

Но в 2020 году белорусы и белоруски, на мой взгляд, окончательно сделали свой европейский выбор. Мы показали, что готовы бороться за ценности свободы и демократии. Мы показали себя сильным гражданским обществом, готовым брать ответственность за будущее страны. Мы показали, что готовы мирно и по закону отстаивать свои права. Протест был и остается разнообразным и инклюзивным по составу участников и участниц. Мы хотели и продолжаем хотеть равноправия и работающих законов.

На какое-то время Беларусь стала воплощением европейских ценностей. Европейские политики и общественные деятели ставили белорусский народ в пример и восхищались им.

Белорусский народ с тех пор не изменился, ценности — тоже. Важно, чтобы объединенная Европа не забыла про это. Беларусь — часть европейской семьи. Пока — по духу, ценностям и стремлениям. Но, я уверен, в будущем моя страна станет полноправным членом этой семьи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».