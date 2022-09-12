Террорист Гиркин в панике из-за провала оккупантов в Украине 4 12.09.2022, 7:58

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ИГОРЬ СТРЕЛКОВ (ГИРКИН)

Запахло поражением в войне.

Бывший главарь боевиков «ДНР», российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), заявил о реальной перспективе проигрыша РФ в развязанной Владимиром Путиным войне с Украиной.

На его истерический спич обратил внимание «Главред».

При этом он обрушился с жесткой критикой в адрес российских пропагандистов, которые, по его мнению, выдавали желаемое за действительное.

«Дружный хор пропагандистов (нецензурно, - ред.) расписывал, что враг бежит. За Путина, за веру, мы грянем громкое ура», - сокрушается российский террорист.

Он также напомнил о недавней катастрофе российских захватчиков под Киевом.

«Мы уже давно не в Киеве и не в Гостомеле, который залит кровью нашего спецназа», - истерит бывший предводитель донецких боевиков.

«В таких условиях мы не то, что специальную военную операцию проиграем (нецензурно, - ред.), мы ее уже проиграли (нецензурно, - ред.). мы и войну проиграем», - добавил Гиркин.

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