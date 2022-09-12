ISW: Провал кремлевской армии разрушает российское информационное пространство 2 12.09.2022, 8:14

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Пропагандисты не были готовы к краху своих войск.

Бессмысленные объяснения российского Минобороны, что бегство их подразделений из Харьковщины является запланированной «перегруппировкой», призванной усилить донецкое направление, являются такой же ложью, как и «жест доброй воли» при отступлении из-под Киева в конце марта. Российское Минобороны не способно признавать поражение и этим еще больше себе вредит, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW), о чем они написали в своих выводах за 11 сентября.

«Минобороны России ложно утверждало, что российские войска совершили ряд демонстративных действий и применили артиллерию и авиацию для обеспечения безопасности отвода российских войск. Эти российские заявления не имеют отношения к ситуации на месте, – говорится в выводах ISW. – Неспособность российского МО признать просчеты России в Харьковской области и эффективно создать информационные условия разрушает российское информационное пространство».

Эксперты подметили, что кремлевские пропагандисты настолько были не готовы к краху армии РФ на поле боя, что «предлагали широкий спектр путаных объяснений» ситуации, только бы не признавать украинских успехов. Они то рассказывали, что «российские войска воюют против всего западного блока», то уменьшали значение купянского направления для логистики российских войск.

«Кремлевские пропагандисты оказались чрезвычайно неорганизованными в своих нарративах: одни подтверждали освобождение некоторых городов, а другие опровергали такие сообщения. Приглашенные эксперты также не смогли подтвердить нарративы хозяев о том, что украинские успехи не имеют значения для донбасской оси. Такие программы могут раскрыть настоящий ход российской «специальной военной операции» широкой российской общественности, возлагаемой на государственные СМИ и МО России для получения обновлений», – отмечают эксперты ISW.

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