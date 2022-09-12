Американские аналитики: Украина переломила ход войны 3 12.09.2022, 8:18

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Однако она может затянуться до 2023 года.

Украинские войска нанесли крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления. Этот успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Длительное обсуждение, а затем объявление Киева о контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекло российские войска от секторов, на которых украинские силы провели решающие атаки в последние несколько дней.

Вооруженные силы Украины применили HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха операции.

Украинские власти демонстративно обсуждали удары на юге, успешно вводя россиян в заблуждение относительно своих намерений в Харьковской области.

Нынешнее контрнаступление не положит конец войне, отмечают эксперты ISW. Кампания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки.

Украине придется начинать новые контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории, в связи с этим война, скорее всего, затянется до 2023 года.

Украина переломила ход войны в свою пользу. Киев, вероятно, будет все чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а Россия будет все чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление со стороны Украины, заключают эксперты.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Украинские войска нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в стремительном контрнаступлении.

11 сентября украинские власти остановили последний действующий реактор Запорожской АЭС.

Министерство обороны России подтвердило, что российские войска отводятся с позиций на всей территории Харьковской области.

Украинские силы продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, к югу от международной границы.

Украинские силы продолжают вести позиционные бои и наносить удары по российским военным, тыловым и транспортным средствам вдоль Южной оси.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки и Бахмута.

Российские власти продолжают черпать боевые силы из различных внешних источников для поддержки операций в Украине и изо всех сил пытаются компенсировать добровольцев.

Успех недавних украинских контрнаступлений, вероятно, способствовал заявлению России о том, что референдумы об аннексии будут отложены на неопределенный срок.

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