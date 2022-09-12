«Ник и Майк»: Пособникам режима стоит задуматься о своей жизни 5 12.09.2022, 8:29

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И вспомнить судьбу коллаборантов в Украине

Украина продолжает освобождать свою территорию от российских оккупантов, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Происходит это по сценарию Кремля захватить Киев. Искусственно созданные оккупационные администрации сыплются и сбегают. Коллаборантов продолжают уничтожать как на освобожденных, так и на оккупированных территориях.

Непопулярность, работы по принуждению или за деньги — очень быстро разваливаются. Паника не только на Харьковщине, но также в оккупированном Луганске, Донецке и Крыму. Русские своих бросают.

Тем временем очевидно, что Кремль выбрал смесь стратегии делать вид, что ничего не происходит и начать обстрелы гражданской инфраструктуры. Первая часть разбивается о действительность и уменьшает поддержку кремлевской крысы. Не смотря на то, что это не разочарование результатом кровожадной политики, а разочарование отсутствием успехов главнокомандующего, это хорошая новость.

Обстрелы будут продолжаться, их единственным результатом будет еще большее желание ВСУ не останавливаться на государственных границах (до которых еще надо дойти), решить вопрос угрозы с востока и севера. Переговоры и готовность вернуть в Киев посла не помогут. пропагандистам напомним, что 2022 — это 2022 и возвращение в 1915 невозможно.

Следующая неделя будет очень интересной по нескольким причинам.

1.Саммит в Самарканде. Главная интрига формат участия китайского лидера. Напомним, что, по нашему мнению, Си уходит с должности. Но садиться за один стол с двумя агрессорами, проигравшими войну — очень плохая идея.

2. Свидание синепалого с кремлевской крысой. Развилка простая: полноценное участие в войне или исход в транзит.

Лучшая судьба — это Гаага и не дожить до суда. Из наших источников следует, что транзит все же более привлекателен для Лукашенко. Однако заметим, что участие в играх в контролируемую демократию — зашквар. Это тот самый коллабориционизм, судьба участников которого ярко демонстрирует Украина. Вместе с тем помним, что российские войска в Беларуси, а хунта своей территории не контролирует.

Пособникам режима нужно задуматься о своей дальнейшей жизни. Отсутствие национального сознания угрожает независимости страны.

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