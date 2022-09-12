Белорусов становится все меньше 4 12.09.2022, 8:44

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Падение численности населения резко углубилось последние два года.

Не только ковид, но и миграция, низкая продолжительность жизни и рождаемость – эти факторы, вероятно, влияют на сокращение населения. Но точные причины мы узнаем только после публикации статистики.

За 2021 год население Беларуси сократилось на 94 тысяч человек. Для сравнения, в 2019 году сокращение было только на 19 тысяч, а в 2016 году был знаменательный период, когда численность даже чуть подросла, пишет thinktanks.by.

Как видно на графике, падение численности населения, характерное для последнего десятилетия, резко углубилось последние два года.

Мы можем лишь догадываться, за счет чего происходит резкое сокращения населения – за счет роста смертности, сокращения рождаемости или эмиграции, а может всех трех факторов вместе. Официальные данные перестали публиковаться с 2020 года.

Миграция будет в пользу Беларуси?

До 2019 года в Беларуси население сокращалось, потому что умирало больше белорусов, чем рождалось новых. Однако тенденция смягчалась за счет притока мигрантов. По крайней мере, официальная статистика утверждала, что в страну приезжает жить больше иностранцев, чем уезжает белорусов.

Отметим, что государство располагает информацией лишь о тех уехавших, которые заявили об этом в органы внутренних дел. Те, которые уехали «молча», цифры не учитывали. Но их в 2019 году выявила перепись населения: она показала, что куда-то пропали несколько десятков тысяч человек.

Поэтому многих уехавших за последние годы посчитать еще долго не удастся. Это усложнит оценку реальной демографической ситуации.

Жить плохо, но недолго?

Помимо эпидемий и социально-политических потрясений, в Беларуси продолжает действовать еще один фактор, влияющий на количество населения – неприлично короткая для цивилизованной страны продолжительность жизни.

Согласно Белстату, дети, которые родились в 2019 году, скорее всего в среднем проживут всего 74,4 года. Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси сейчас примерно на 9 лет ниже общемировой. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), средняя продолжительность жизни детей, рожденных во всем мире в 2021 году, составит 84 года.

Белорусские мужчины в сельской местности вообще воплощают собой социальную катастрофу – их ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году в среднем составит всего 69 лет. Зато город Минск добавляет своим жителям около трех лет жизни – они проживут в среднем 77 лет, а Гродненская область дарит один дополнительный год – всего 75 лет.

Будут ли белоруски много рожать?

В 2017 году в Беларуси произошел обвал рождаемости, после которого показатели продолжили ползти вниз. А в 2019 году страна обновила антирекорд с послевоенных времен по количеству рожденных детей.

Что происходит в этом плане последние два с половиной года, мы не знаем, но поводов для оптимизма мало.

В ближайшем будущем ситуация усугубится из-за того, что женщин детородного возраста станет очень мало.

На динамику населения также влияет рождаемость. В ближайшем будущем женщин детородного возраста у нас будет крайне мало – повзрослело малочисленное поколение рожденных в 2000-х. Это видно на графике, называемом «половозрастной пирамидой», которая, впрочем, больше похожа на елочку.

Самое узкое место на «елочке» – это люди 15-24 лет, которым и предстоит ближайшие 30 лет рожать детей.

Для того, чтобы страна не начала вымирать, этому скромному поколению придется рожать очень много детей.

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