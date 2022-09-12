Украинский журналист показал любопытных пленных, взятых ВСУ 9 12.09.2022, 8:50

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Ситуация с обеспечением российского оккупационного войска в Харьковской области была совершенно безутешной.

Вооруженные Силы Украины активно ведут наступление в Харьковской области, деоккупируя территории и пополняя обменный фонд российскими военными, среди которых особенно выделяются оккупанты «при параде»: в женских пальто, лакированных туфлях и брюках со стрелкой.

Об этом сообщил в Telegram украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

В результате тяжелых боев на Харьковщине украинские бойцы 92-й отдельной механизированной бригады взяли в плен десятки российских оккупантов: как рядовых солдат, так и офицеров.

Если судить по тому, во что одетые и обутые российские оккупанты, то, вероятно, ситуация с обеспечением российского оккупационного войска в Харьковской области была совершенно безутешной, ведь вместо военной формы они одеты в женские длинные пальто, лакированные остроносые туфли, кроссовки Adidas и New Balance вместо берцов, кожаные куртки, парадные брюки со стрелками – в общем получился интересный набор новейшей российской военной формы. Скорее всего, российские оккупанты смародерили эту одежду у местных жителей.

На фотографии видно, что российские оккупанты стоят под стеной перед украинскими военнослужащими, которые объясняют им их статус и шансы пойти на обмен. Таким образом, чем больше пленных возьмут ВСУ, тем скорее украинские воины вернутся домой из российского плена.

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