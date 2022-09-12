«С собой взял рюкзак, палатку и всего €150» 1 12.09.2022, 9:02

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18-летний белорус автостопом объездил Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию и Францию.

Еще не так давно 18-летний Костя удивлялся, почему некоторые его друзья мечтают путешествовать. «Всю жизнь ездить и ничего не делать? Вдохновляться архитектурой и традициями — это вообще как?» — думал герой. И вот, месяц назад передумал. В середине лета, когда в университете были каникулы, парень собрал внушительный рюкзак и отправился автостопом смотреть Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию и Францию. Бюджет на все про все— €150. Как оказалось, чтобы объехать пол-Европы, будет достаточно и этой суммы. Обо всех нюансах и тратах во время путешествия читайте в материале onliner.by.

Родители, конечно, отпускать свое чадо в одинокое и туманное приключение не хотели, поэтому парень прощупывал эмоциональную почву примерно полгода. Намекал, что поедет, и, когда родители созрели, убыл. Связь с ними поддерживал чуть ли не каждый день, но волновались они знатно.

Теперь парень мечтает обкатать Африку и Индию. Но сперва вернемся в Европу.

Собрал рюкзак, вышел на заправку — и вот она, Варшава

Свой путь Костя начал из Кракова 23 июля, где молодой белорус постигал азы программирования по-европейски. Добрался он аж до Парижа, проехал около 4 тыс. километров и вернулся в исходную точку 14 августа. Путешествовал налегке и в гордом одиночестве.

— В базовый набор вошли: туристический рюкзак на 50 литров (€117), двухместная палатка (€40), спальный мешок для температуры от +5 градусов (€50), подушка (€10) и маленький надувной матрас (~€50). Также я взял предметы личной гигиены и лекарства. Из одежды — по три пары носков и трусов, комплект одежды для выхода в город, две майки и шорты. На всякий случай захватил теплые вещи: байку, спортивные штаны, куртку и термобелье. Из техники — конечно, ноутбук, телефон, пауэрбанк, зарядные к нему и налобный фонарик, — начинает Костя.

Список не выглядит большим, однако рюкзак подучился довольно увесистый.

— Уровень английского позволял общаться с водителями, но далеко не все немцы, особенно старшего возраста, разговаривают на нем, а во Франции — и подавно. Не думал о маньяках и прочих опасностях, к тому же навредить человеку гораздо проще в парке или в лесу, а не на трассе.

Когда путешествуешь автостопом, нет такого понятия, как «что-то пошло не по плану», потому что плана в целом и нет.

В первые два дня палатка молодому человеку так и не пригодилась, ночевал у гостеприимных друзей в Варшаве. Затем та же схема: вышел на заправку, поднял палец вверх — и через несколько часов герой уже в Гданьске. А там и первая ночевка в полиамиде.

— В палатках я не спал никогда. Было страшно из-за людей и их голосов в темноте, но в то же время романтично благодаря шуму морских волн. Вообще, спать на берегу не стоило, потому что все вещи у меня оказались в песке. Зато я первый раз в жизни искупался в море. Местные, когда я пошел мыться в душ после моря, косились на меня, как на дикаря, — рассказывает парень.

Во время странствий парень принимал душ на заправках, в хостелах или на пляжах. Вещи стирал там же.

Затем Костю занесло в Познань. У него этот город ассоциируется с разнообразной архитектурой, дорогущими кебабами и совершенно нелепым дизайном номеров домов.

— Думал, что весь Старый город будет плюс-минус в одном стиле, но нет: здесь и пряничные домики, как в Гданьске, и что-то напоминающее сталинский ампир, и барокко, и вообще куча всего.

В Познани я ходил в костел, он называется Фара. К слову, это один из самых больших костелов Польши. Там я познакомился с бездомным, и он посоветовал мне зоопарк в качестве места для ночевки. Это все еще незаконно, но полиция там меня не нашла. Вообще, отношение к бездомным в Европе другое: их не трогают. В Германии, например, часто посреди улицы встречаются такие, скажем, лагеря бомжей. У них иногда есть мебель, часто собаки на поводках, — продолжает герой.

Следующей остановкой был Берлин. На английский там переходили менее охотно, да и с помощью туристам как-то не задалось.

— Умывался и чистил зубы я в ресторанах фастфуда. Я привык, что в Польше ты либо делаешь заказ, либо платишь за туалет. Но охранник (или кассир) никак не среагировал на то, что я показал ему чек. попытался объясниться по-английски, но он, не дослушав, ответил коротко и ясно: «Ich verstehe nicht» («Я не понимаю»). Окей, беру переводчик и подношу к нему, а он просто отмахивается. С трудом при помощи другого туриста я попал в туалет, но оказывается, что раковина там только для рук, а зубы чистить в них нельзя. Добро пожаловать в Германию!

Берлин сильно бьет по кошельку, потому что цены на еду по сравнению с Польшей отличаются в несколько раз, — говорит студент. — Тот же кебаб стоит минимум €5, тогда как в Варшаве — всего €2,5. И если в Польше я мог позволить себе ходить в бистро и столовки, то здесь питался исключительно в супермаркетах. Отдавать €10 за обед я не был готов.

Зато тут очень хорошо развит сервис переработки вторсырья. Во многих магазинах стоят такие автоматы, куда вы просто бросаете бутылки. Их не нужно мыть, а главное — за них довольно много платят: одна пластиковая бутылка — €0,25. Я решил заработать себе на обед бутылками, но местные «бизнесмены» разобрали все еще с самого утра.

Окончание вечера я решил провести в районе под названием Кройцберг — как мне сказали, это самый тусовочный район Берлина, и там можно встретить всяких фриков, неформалов. Но в метро я познакомился с немцем, который предложил остаться на ночь у него. Оказалось, что это вовсе не немец, а беженец из Курдистана. Он приехал сюда шесть лет назад, выучился и уже сделал свой небольшой бизнес. Но узнал все это я уже после общения с ним, а так всю дорогу параноил. Почему он в первые две минуты диалога предложил мне остаться у него? Почему его квартира так далеко? Почему из мебели там только стол и матрас? Все эти мысли не покидали мою голову и намекали на то, что если у него и есть бизнес, то он явно завязан на продаже органов белорусских мальчиков. Во время сна я шарахался от каждого скрипа, — продолжает рассказ Костя.

Затем парень при помощи добродушных водителей добрался до Гамбурга, где посетил музей с миниатюрными городами — там ездят машины, летают самолеты и даже есть плавающий лайнер. Он провел там около двух часов, и все это время ходил с открытым от восторга ртом. В музее с помощью освещения чередуются день и ночь, то есть один и тот же город можно увидеть в разное время суток.

— С учетом моего бюджета вход туда стоит, конечно, как почка — €17. И это еще со скидкой. По поводу денег: очень часто мне помогали местные. Доходило до €50 за то, что я выслушал мужика на кабриолете — тот переживал, что жена будет ходить налево после его смерти. Что касается питания, в середине путешествия я узнал, что можно подойти в ресторан к концу смены, и у них, скорее всего, будет какая-то некондиция, которую они собирались выкинуть, — делится лайфхаком белорус.

Амстердам и его особенности

— В Нидерландах все идеально ровное: ни холмика, ни горки, как плоский мир в Minecraft. Там действительно все добрее: прохожие и водители, увидев тебя с рюкзаком, улыбаются и желают удачи. Ребята, которые отказывают, все равно дают совет. Однако здесь сложнее с проездом зайцем, а еще практически нигде нет оплаты наличкой — везде карточки, что доставляло определенные трудности.

Тут трудно найти место, где можно было бы зарядить телефон «на халяву». Даже на вокзале нет специальной стойки с розетками, только несколько штук в стене, которые и вовсе не работают. Если в Германии всем пофиг на палатки в парках, то тут людей за такое гоняют. Пришлось идти на риск и встать раньше обычного, чтобы никто не вызвал полицию, — рассказывает Костя.

Героя удивил местный рынок цветов. Еще бы, это же Нидерланды!

Таких переполненных стоянок в Амстердаме полно, так как в стране обожают велосипеды — абсолютно везде есть велодорожки, и иногда на них попадаются даже светофоры.

Вот такие туалеты стоят прямо в центре города:

Через Гаагу Костя доехал до Парижа. Времени было в обрез, поэтому подниматься на Эйфелеву башню парень не стал. Через два дня таких же перемещений автостопом он вернулся в Краков.

— Вся прелесть таких приключений — в максимальной независимости и свободе. Если тебе понравился город, ты можешь остаться там еще на пару дней. Скучно в городе — едешь в другой. Нет привязки к билетам на самолет или поезд. Еще ты постоянно общаешься с местными жителями, и это уже совершенно другой уровень познания культуры страны. Подбирают тебя в основном интересные люди, часто они сами путешествовали в молодости, поэтому во время поездки почти всегда узнаешь что-то новое и интересное, — подытоживает парень.

Когда Костя вернулся домой, первое, что он сделал, — это нормально помылся, поел и встретился с друзьями.

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