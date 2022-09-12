Британская разведка: Большинство российских подразделений в Украине перешли в оборону 2 12.09.2022, 9:06

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Большинство российских подразделений в Украине перешли в оборону.

В связи с наступлением украинской армии Россия, вероятно, отдала приказ о выводе своих войск из всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол. В этом секторе еще остаются отдельные очаги сопротивления, но со среды Украина отвоевала территорию, по меньшей мере, вдвое превышающую площадь графства Лондон, отмечает британская разведка.

В то же время, на юге Украины, возле Херсона, Россия еще пытается перебросить достаточные резервы через Днепр к линии фронта.

«Импровизированный понтонный мост, который Россия начала строить более двух недель назад, остается незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, настолько часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может отремонтировать поврежденные мосты», – указывают аналитики Минобороны Великобритании.

По их мнению, быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего плана операций России.

«Большинство сил в Украине, скорее всего, вынуждено отдать приоритет экстренным оборонным действиям. И без того ограниченное доверие войск к высшему военному руководству России, скорее всего, еще ухудшится», - указывают в разведке Британии.

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