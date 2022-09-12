Некоторые белорусы с «шенгеном» не смогут купить билеты на международные автобусы

Некоторые белорусы с «шенгеном» не смогут купить билеты на международные автобусы2
- 12.09.2022, 9:25
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Нововведения принял «Минсктранс».
Не каждый обладатель национальных виз типа D теперь может купить билет на международный автобус из Минска. Как рассказали корреспонденту Office Life в «Минсктрансе», билеты продадут только в том случае, если такая виза выдана страной въезда.
Проще говоря, купить билет на международный автобус через Польшу смогут только обладатели национальной польской визы, через Литву — только литовской, а через Латвию — только латвийской. При этом пассажиру с национальной немецкой визой откажут в покупке билета на рейс из Минска в Мюнхен, так как автобус пересекает белорусскую границу с Польшей. По этой же причине пассажир с польской национальной визой не сможет купить билет на автобус до Вильнюса или Риги.
В «Минсктрансе» пояснили, что правило действует с 7 сентября. Для обычной шенгенской визы ничего не изменилось.
Изменения назвали временными и связывают их со сложностями при пересечении государственной границы со странами Шенгенского соглашения.
В свою очередь в Бресте OL рассказали, что никаких ограничений для продажи билетов не вводили:
— Визу мы не проверяем, вы сами несете за нее ответственность. Без вопросов продаем билеты и белорусам, и полякам.