Резников: Контрнаступление ВСУ прошло лучше, чем ожидалось 1 12.09.2022, 9:36

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Алексей Резников

Но праздновать победу Украины рано.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло «намного лучше, чем ожидалось». Однако праздновать победу рано.

В интервью Financial Times, фрагмент которого приводит «Новое время» он предупредил, что Россия может попытаться пойти в контратаку, поэтому нужно готовиться к обороне.

Министр сравнил «украинский блицкриг» со «снежным шаром, который катится вниз по склону». По его словам, это стало самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

Резников отметил, что украинские войска устали после шестидневной атаки, но моральный дух был на высоте, потому что «украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам было необходимо это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить».

Также он сказал, что контрнаступление на юге Украины продвигается медленнее.

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