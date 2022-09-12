Лукашенко позорно снимает свои же «контрсанкции»8
- 12.09.2022, 9:46
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Дефицит дал о себе знать.
Режим Лукашенко снял эмбарго на ввоз в страну некоторых овощей и фруктов. Его текст опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Таким образом, с 12 сентября белорусское правительство сняло запрет на ввоз из «недружественных» Беларуси стран еще некоторых фруктов и овощей. С середины сентября к ввозу в Беларусь допустили пекинскую капусту и сельдерей, киви, мандарины сорта клементин, сельдерей, а также в замороженном виде персики и абрикосы.
Ввозить эти продукты в Беларусь с 12 сентября позволено из стран Евросоюза, а также из Австралии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Новой Зеландии, Албании, Исландии, Македонии, Великобритании, США, Черногории и Швейцарии.
Ранее в Беларусь разрешили возить из «недружественных» стран вишню, сливу, черешню, нектарины и хурму. А до того, в апреле, эмбарго отменили на яблоки, груши, баклажаны, кабачки, болгарский перец, рукколу, салат-латук, мангольд и шпинат.
Напомним, так называемые контрсанкции были введеные с 1 января этого года, но долго не продержались. Из-за дефицита их приходится позорно снимать.