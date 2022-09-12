ВСУ сбили штурмовик Су-25, прикрывавший отход оккупантов с Харьковщины
- 12.09.2022, 10:20
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Видеофакт.
Украинские воины 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко сбили вражеский штурмовик Су-25, который пытался прикрывать отход оккупантов с Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграмме советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Бойцы 92-й бригады уничтожили «Z — самолет», который пытался прикрыть панический бег орков с Харьковщины», — написал Геращенко и прикрепил видео к посту.