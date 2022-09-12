ВСУ сбили штурмовик Су-25, прикрывавший отход оккупантов с Харьковщины 12.09.2022, 10:20

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Видеофакт.

Украинские воины 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко сбили вражеский штурмовик Су-25, который пытался прикрывать отход оккупантов с Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграмме советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Бойцы 92-й бригады уничтожили «Z — самолет», который пытался прикрыть панический бег орков с Харьковщины», — написал Геращенко и прикрепил видео к посту.

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