Ученые создали уникальную холодную материю 2 12.09.2022, 10:28

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Она в три миллиарда раз холоднее межзвездного пространства.

Группа ученых в Университете Киото создала самую холодную материю во Вселенной. Она в три миллиарда раз холоднее межзвездного пространства. Об этом сообщает Space (перевод — unian.net).

Для эксперимента ученые использовали фермионы, которыми физики называют любые частицы в составе материи. Они охладили атомы иттербия примерно до миллиардной доли градуса выше абсолютного нуля, гипотетической температуры, при которой движение атомов прекратилось бы.

Для охлаждения использовались лазеры. Проведенный эксперимент моделирует модель квантовой физики, впервые предложенную в 1963 году физиком-теоретиком Джоном Хаббардом. Она позволяет атомам демонстрировать такие необычные квантовые свойства как сверхпроводимость.

Отмечается, что межзвездное пространство никогда не бывает настолько холодным, поскольку равномерно заполнено реликтовым излучением. По мнению ученых, созданная материя холоднее даже туманности Бумеранг, которая является самой холодной известной области космоса. Там температура всего на один градус выше абсолютного нуля.

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