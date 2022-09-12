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Чтобы попасть в ЕС нелегалы «форсировали» Свислочь

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  • 12.09.2022, 10:42
  • 2,154
Чтобы попасть в ЕС нелегалы «форсировали» Свислочь
иллюстрационное фото

Мигранты по-прежнему пытаются попасть в Польшу и Литву через Беларусь.

Мигранты по-прежнему пробуют перейти белорусско-польскую границу. За последние сутки такую попытку предприняли 36 человек, сообщает Пограничная служба Польши. Также мигранты пытались прорваться и в Литву.

Среди тех, кто пытался по пасть на территорию Польшу, были граждане Шри-Ланки, Индии и Египта. Одна группа из 21 представителя Египта и Сирии, незаконно попала в соседнюю страну, переплыв реку Свислочь.

Все иностранцы, по информации польских пограничников, приехали в Беларусь из России.

Литовская пограничная служба зарегистрировала 77 попыток нарушения границы.

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