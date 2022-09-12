Жаркая неделя на заводе «Гродно Азот» 12.09.2022, 10:36

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Факел, загорающийся над предприятием, для многих жителей Гродно стал уже привычным зрелищем.

Источник сайта Charter97.org на «Гродно Азот» сообщил об очередных поломках:

- Конец августа для предприятия ОАО «Гродно Азот» выдался жарким, под стать погоде последних летних дней. Произошла аварийная остановка двух главных и самых прибыльных цехов завода - по производству аммиака и взаимодействующего с ним цеха карбамида. Факел, загорающийся над «Азотом» с постоянной периодичностью, для многих жителей Гродно стал уже привычным зрелищем.

Но это далеко не единственная проблема на производстве. В прошлом месяце количество опасных ситуаций едва ли не стало критическим. Четыре пусковых дня не помогали успешно запустить цех после остановки. Рабочие сообщали, что невозможность выполнения пусковых операций связана с переполненностью склада жидкого аммиака выше регламентного значения.

Итогом попыток запустить цех стал выход компрессора из строя и резкий запах аммиака на всем предприятии, что явно значило превышение предельно допустимой концентрации. Для справки: каждый пуск — это более энергоемкое мероприятие, чем производственный процесс, так как без выхода конечной продукции следует сжигать метан, в следствии чего гродненцы наблюдают горение факела. Можно только вообразить, сколько зарплат и премий рабочих сгорело за эти четыре дня.

Вместе с аммиаком не смог запуститься и цех карбамида, поскольку он является зависимым от работы первого. Тут итогом данной остановки стала смятая вакуумом колонна синтеза. По сути, это самый главный аппарат данного цеха. Колонна голландского производства, и исходя из ее размеров крайне дорогостоящая.

Лукашистам вряд ли в ближайшее время удастся найти замену, соответствующую данному цеху, так как проектные и установочные работы могут продлится больше года, а в условиях санкций может привести предприятие к полному краху. По предприятию ходили слухи, что на предприятие приехали даже Следственный комитет и сотрудники КГБ, чтобы найти виновных, так как ситуация из ряда вон серьезная.

Поломки на этом не остановились. В 5 утра 1 сентября произошла остановка стадии разделения воздуха, которая снабжает техническим азотом все предприятие. В этой ситуации и остановится нельзя, потому как технический азот особенно важен при мероприятиях остановки оборудования, и работать крайне опасно. Благо нашли аварийные резервуары с азотом, к которым можно было подключиться, но их хватало только до десяти утра. И практически все цеха вынуждены были снизить нагрузку до минимума. Подобная поломка повторилась и в третий раз на прошлой неделе.

Все эти происшествия на предприятии наглядно показывают, как система Лукашенко убрала всех профессионалов с крайне важных должностей и поставила либо прихлебателей, либо тех, для кого получить повышение можно, не проявив знания и профессионализм, а просто быть подлизой у новоиспеченного начальства.

Рабочие Следственного комитета и КГБ, могут потихоньку начинать переквалифицироваться в аппаратчиков и слесарей, пока ведут свои «расследования». Ситуации произошедшие на предприятии явно понесут за собой потери персонала, а найти и обучить новых практически невозможно. Во-первых, потому что это долгие годы обучения и получения опыта, а во-вторых, людей, желающих пресмыкаться перед режимом за копейки с каждым днем все меньше.

Пока на «Гродно Азот» за протесты понижают высококлассных специалистов до незначительных должностей либо увольняют, а двоечников ставят на места повышенной сложности, ни рабочие, ни целый Гродно не может чувствовать себя в безопасности.

Директор Ляшенко на заводе «Гродно Азот», как обезьяна с гранатой - угрожает и себе, и всему окружению.

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