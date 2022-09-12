Сравнили цены в «МакДональдсе» в Беларуси, Польше и Литве 3 12.09.2022, 11:00

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Где самый дешевый гамбургер?

Недавно журналисты изучил, как отличаются цены в Zara в Беларуси, Польше и Литве. Это один из тех брендов, который пользуется популярностью. На этот раз realt.by посмотрел, что с ценами на «МакДональдс» в разных странах (тем более что в Беларуси «МакДональдс» недавно опять поднял цены).

Меню в «МакДональдсе» в Беларуси, Польше и Литве довольно-таки сильно отличается. В Литве, например, не найдешь большую картошку фри или мороженое «МакФлури». Мы собрали основные позиции, большинство из которых есть во всех трех странах.

Биг Мак

8 BYN

18,60 PLN (10 BYN)

€ 3,40 (8,7 BYN)

Чизбургер

3,5 BYN

6,50 PLN (3,5 BYN)

€ 1,30 (3,4 BYN)

Гамбургер

3,1 BYN

5,90 PLN (3,2 BYN)

€ 1,20 (3,1 BYN)

Большая картошка фри

4,6 BYN

10,90 PLN (5,9 BYN)

€ 1,25 (3,2 BYN)

Макфлури

4,8−5 BYN

10,50−10,90 PLN (5,7−5,9 BYN)

В Литве Макфлури нет в меню.

Большая кола

5 BYN

11,90 PLN (6,4 BYN)

€ 1,60 (4 BYN)

Большой капучино

5 BYN

11,90 PLN (6,4 BYN)

€ 1,60 (4 BYN)

Хэппи Мил

9,50 BYN

16,90 PLN (9 BYN)

€ 3,55 (9,2 BYN)

Получается, что в абсолютных величинах цены в «МакДональдсе» в Беларуси, Польше и Литве отличаются незначительно. Нельзя сказать, что в какой-то из стран все позиции из меню дешевле или дороже. В Беларуси, например, самый дешевый Биг Мак, в Литве — капучино, а в Польше чуть дешевле обойдется Хэппи Мил.

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