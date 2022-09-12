Военные РФ ищут контакты c украинцами и готовы сложить оружие 3 12.09.2022, 11:03

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фото: AP

Оккупанты зажаты на правом берегу Днепра.

Российские оккупационные войска оказались заблокированными на правом берегу Днепра в Херсонской области. В надежде спастись захватчики пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины, чтобы сдаться в плен.

При этом войска РФ боятся возвращаться на левый берег Днепра, так как там у них меньше шансов выжить, чем в плену. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военнослужащие продолжают продвигаться на юге Украины. Из-за этого морально-психологическое состояние оккупантов ухудшается.

«Мы продолжаем убедительное и мощное продвижение. Это продвижение носит не только географический характер, но и психологический, потому что вражеские войска даже пытаются выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести так называемые переговоры о сложении оружия и переход под эгиду Международного гуманитарного права», – рассказал Гуменюк.

Оккупанты пытаются искать контакты с ВСУ на уровне командиров отдельных подразделений.

«Оккупанты осознали, что они зажаты между берегом Днепра и нашими силами. Они пытаются искать способы сохранить себе жизнь. Пока это командование отдельных подразделений, которые оказались в сложном географическом положении», – отметили в пресс-центре ОК «Юг».

Примечательно, что оккупанты предпочитают сдаться плен, чем переправляться на левобережную Херсонщину, где у них будет меньше шансов выжить.

Также Гуменюк отметила, что ВСУ продолжают держать под огневым контролем все логистические пути российских оккупантов через Днепр. В том числе украинские войска регулярно уничтожают временные переправы.

«Этой ночью было нанесено результативное поражение по двум переправам, которые они пытались обустроить в районе Дарьевки и Новой Каховки. Этот способ переправы больше не функционирует, им приходится искать альтернативу. Исходя из того, что на Харьковщине они пытаются бежать даже от своих используя наземный транспорт, в частности, велосипеды, то тут им придется искать катамараны», – отметила Гуменюк.

Оккупанты оказались в ловушках на правом берегу Днепра. Источник: Liveuamap

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