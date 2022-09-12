В Минобороны Украины рассказали о секретных снарядах ВСУ 2 12.09.2022, 11:03

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Оккупантам дают последнюю возможность выжить.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ранее призывавшая журналистов и блоггеров не публиковать информацию о действиях ВСУ до официальных сообщений, рассказала об одном из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета.

По ее словам, это — запуск агитационных снарядов. «Перед тем, как продвигаться вперед, наши защитники передают «привет» российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен. Иначе на украинской земли их ждет только смерть», — сказала она.

На своей странице в соцсетях она выложила видео, показав, как работают эти снаряды с листовками, где для тех, кто решил сдаться в плен ВСУ, публикуют контактные телефоны и советы, как поступить. В каждый снаряд загружается полторы тысячи таких листовок.

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