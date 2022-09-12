Украинский музыкант нашел двойника Лукашенко 8 12.09.2022, 11:35

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Только в отличие от белорусского диктатора он храбрый и порядочный.

Украинский музыкант Коля Серга, который с началом полномасштабного российского вторжения взял в руки оружие и пошел защищать Родину, показал сослуживца похожего на Лукашенко. Фото двойника он опубликовал в Instagram.

Украинский артист в шутку предложил белорусам свергнуть диктатора и заменить его на украинскую версию.

В отличие от Лукашенко, как сказал музыкант, он «порядочный, храбрый, мужественный».

«Забирайте, а того — нах*р», — пошутил Серга.

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