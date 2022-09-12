Машина утонула во дворах: строители забыли обозначить глубокую яму в Гродно 2 12.09.2022, 11:50

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Авто серьезно пострадало.

Читатель «АвтоГродно» Алексей сегодня оказался в непростой ситуации: его Opel нырнул в глубокую яму, замаскированную под обычную лужу, и своим ходом выехать оттуда же не мог. У машины пробито днище, вода в салоне, повреждены шины. Вот что рассказал нам Алексей.

– Я ехал на своем Opel по дворам улицы Ботанической в Гродно. Впереди была лужа, внешне совсем обычная. Но проехать ее не удалось - машина по пороги нырнула в воду, – рассказывает Алексей.

Оказалось, что за несколько дней до происшествия, дорожные строители вырезали асфальт, а предупреждающих знаков не поставили. Сегодня пошел дождь, а недалеко от ямы есть сток от ливневки и углубление быстро заполнилось водой.

– Что с вашим автомобилем?

– Прибито днище, в салон затекла вода, повреждена выхлопная труба, а на шине широкий порез. Я вызвал сотрудников ГАИ, они зафиксировали мои повреждения и сказали, что дальше через суд. Я намерен судиться и возвращать деньги за повреждения, – говорит мужчина.

– У вашего Опеля транзитные номерные знаки, недавно купили машину?

– Да, вчера только приобрел.

– Как выехали из ямы?

– Помогали очевидцы. Стала тянули на Жигулях, но не получилось. Затем на помощь приехали водители на УАЗ Патриот и Опель Фронтера, и вот тогда получилось.

Кстати, Алексей не единственный, кто пострадал в этой яме. В ней же водитель Peugeot повредил шину своей машины:

Отметим, что после этого происшествия яму все-таки обозначили заборчиками и лентой. Впредь должно быть без пострадавших:

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