В Изюме уже взвился украинский флаг 12.09.2022, 11:55

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Жители деоккупированного города приветствуют освободителей.

Депутат Изюмского городского совета, начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник сообщил, что украинский флаг уже взвился на здании Изюмского городского совета

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Благодаря ВСУ украинский флаг недавно снова взвился на самой высокой точке Харьковщины - на горе Кременец. Он уже взвился и на здании Изюмского городского совета. Изюмчане выходят объятые желто-голубым флагом к украинским военным, приветствуют их», - отметил Стрельник.

По его словам, местные приглашают ребят полакомиться изюмом и фирменной клубникой. Отведать теплые завтраки и обеды.

«В Изюме уже завершается стабилизационная операция, в которой принимают участие ВСУ и правоохранительные органы. Ожидаем официальное сообщение от Генерального штаба в отношении Изюма», - отметил Стрельник.

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