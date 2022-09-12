Мебельная барахолка «Б/Уржуазные ценности» приостановила работу
- 12.09.2022, 12:04
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Задержаны администраторы магазина.
Минская мебельная барахолка «Б/Уржуазные ценности» приостановила работу «по техническим причинам». Как стало известно «Еврорадио», магазином занялись силовики: есть задержания среди администрации.
- «Б/Уржуазные ценности» — блошиный рынок с мебелью и другими артефактами для дома разных стилей, от антикварных до современных. Магазин находится неподалеку от гипермаркета «Корона» на улице Кальварийской.