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Мебельная барахолка «Б/Уржуазные ценности» приостановила работу

  • 12.09.2022, 12:04
  • 3,684
Мебельная барахолка «Б/Уржуазные ценности» приостановила работу

Задержаны администраторы магазина.

Минская мебельная барахолка «Б/Уржуазные ценности» приостановила работу «по техническим причинам». Как стало известно «Еврорадио», магазином занялись силовики: есть задержания среди администрации.

- «Б/Уржуазные ценности» — блошиный рынок с мебелью и другими артефактами для дома разных стилей, от антикварных до современных. Магазин находится неподалеку от гипермаркета «Корона» на улице Кальварийской.

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