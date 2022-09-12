ЗВР режима «усыхают»
- 12.09.2022, 12:19
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Приходится платить по долгам.
Золотовалютные резервы в Беларуси за август «усохли» почти на 98 млн долларов. На начало сентября они составили 7 млрд 464,1 млн долларов. Эксперты Евразийского банка развития проанализировали, с чем может быть связано снижение ЗВР. Одна из причин, по их мнению, — погашение долговых обязательств правительства. Ранее чиновники прогнозировали из-за предстоящих выплат по госдолгу заметное снижение золотовалютных резервов.
«Частично уменьшение объема резервов объясняется снижением цены золота на мировом рынке и укреплением доллара к специальным правам заимствования (расчетная единица Международного валютного фонда для расчетов между странами и для предоставления кредитов. — Прим. ред.): в совокупности сокращение до 80−90 млн долларов за август», — поясняют аналитики.
Эксперты ЕАБР уточняют, что еще одним фактором уменьшения ЗВР стало погашение долговых обязательств правительства.