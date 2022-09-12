Эксперт: Произошло каскадное обрушение фронта РФ 1 12.09.2022, 12:21

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Разведка здесь сыграла одну из решающих ролей.

Военный эксперт Юрий Федоров прокомментировал успешное украинское контрнаступление в Харьковской области и объяснил, почему ВСУ удалось за считанные дни прогнать врага с захваченной им территории, пишет unian.net.

«Самая простая и самая лапидарная характеристика того, что произошло в Харьковской области, это называется термином «каскадное обрушение фронта», - говорит эксперт.

По его словам, ВСУ продемонстрировали творческий подход и во время планирования операции, и во время ее реализации.

"Если посмотреть на соотношение сил, со стороны РФ группировка насчитывала до 12 батальонно-тактических групп. Тот факт, что она была разгромлена в течение 5 дней, свидетельствует о новой военной тактике», - объяснил Федоров.

Он добавил, что все карты боев свидетельствуют о том, что украинские военные выходят к границе с РФ. Это произошло благодаря тому, что Украина смогла сосредоточить войска в нужное время и в нужном месте. По его словам, разведка здесь сыграла одну из решающих ролей. А РФ «прохлопала» этот момент.

Кроме того, во время контратаки ВСУ отлично продемонстрировали взаимодействие пехоты, артиллерии и авиации, говорит военный эксперт. Также имели место стремительные темпы наступления, во время которых противник теряется и не может должным образом подготовить силы для отражения.

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