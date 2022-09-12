Назван простой продукт для крепких и здоровых суставов 2 12.09.2022, 12:24

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Из этого продукта можно приготовить идеальный десерт для пожилых людей.

Желатин не только помогает приготовить вкусные десерты и упрощает застывание холодца, но и чрезвычайно полезен для суставов и костей. Добывают это вещество из костей, суставов и хрящей животных. В модных диетах этот продукт упоминается очень редко, хотя польза желатина для организма неоценима.

Употреблять порошковый желатин для здоровья можно следующим образом: растворите 2 чайные ложки порошка в стакане теплой воды и оставьте на 15 минут. Затем выпейте эту вязкую жидкость.

Польза желатина для костей и суставов

Желатин в изобилии содержит лизин: вещество, которое укрепляет скелет и полезно для костей. А коллаген в составе порошка снимает боль в суставах и делает их более подвижными. Американские исследования показали, что регулярное употребление желатина уменьшает боли у пациентов с остеоартрозом.

Особенно полезен желатин для пожилых людей, ведь с возрастом коллагена в организме становится всё меньше.

Чем ещё полезен желатин

Желатин крайне богат коллагеном - веществом, полезным для здоровья и молодости кожи. Также этот продукт полезен для пищеварения: нормализует работу слизистой оболочки желудка, стимулирует выработку желудочного сока и помогает пище продвигаться по пищеводу.

В составе желатина насчитывается 18 аминокислот. Они нормализуют уровень глюкозы в крови и полезны для крепкого сна, улучшают работу сердечных мышц, ускоряют обмен веществ. Ваши ногти и волосы также будут благодарны за регулярное употребление желейных блюд.

Чем вреден желатин

Желатин может загущать кровь, если употреблять его слишком часто. Желейные блюда не стоит есть людям с тромбами и густой кровью.

При камнях в почках и желчном пузыре от желатина стоит отказаться, поскольку он может усугубить заболевание.

Людям, которые страдают от запора и геморроя, блюда с желатином лучше исключить из рациона.

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