Пленный оккупант рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ 4 12.09.2022, 12:34

5,746

Фото: Getty Images

20-летний гранатометчик советует своим сослуживцам сдаваться.

СБУ показала видео допроса пленного российского оккупанта, который рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Ролик опубликован в Telegram-канале украинские спецслужбы.

В ходе допроса оккупант сказал, что с марта он дислоцировался в Чугуевском районе Харьковской области.

«За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя», — заявил 20-летний гранатометчик.

При этом брошенные своим командованием оккупанты были фактически «сожжены» шквальным огнем украинских военных на подходе к Шевченково.

Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен. Он рекомендовал делать это и другим военным РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».