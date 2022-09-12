Пленный оккупант рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ

Пленный оккупант рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ4
- 12.09.2022, 12:34
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20-летний гранатометчик советует своим сослуживцам сдаваться.
СБУ показала видео допроса пленного российского оккупанта, который рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
Ролик опубликован в Telegram-канале украинские спецслужбы.
В ходе допроса оккупант сказал, что с марта он дислоцировался в Чугуевском районе Харьковской области.
«За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя», — заявил 20-летний гранатометчик.
При этом брошенные своим командованием оккупанты были фактически «сожжены» шквальным огнем украинских военных на подходе к Шевченково.
Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен. Он рекомендовал делать это и другим военным РФ.