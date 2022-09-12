В Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой 4 12.09.2022, 12:44

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Россияне готовятся бежать.

В Херсонской области Украины российские оккупанты готовятся к бегству, запасаясь гражданской одеждой.

Об этом сообщает в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«По информации участников Движения Сопротивления Юг, в областном центре и других населенных пунктах области, российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой», - рассказал он.

По его словам, таким образом они хотят не только подготовиться к бегству, а, если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона.

«От россиян максимально скрывают, что позади них выставили «тик-ток» войска кадыровских «заградотрядов». Партизаны призывают оккупантов спасать жизнь и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием», - добавил Братчук.

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