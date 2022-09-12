В Беларуси на военных «учениях» начали проверять снятую с хранения технику? 2 12.09.2022, 12:52

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Идет проверка работоспособности техники.

Судя по фотоотчетам в соцсетях Министерства обороны Беларуси, на командно-штабных учения, которые проходят с 8 по 14 сентября в белорусских Вооруженных силах, военные начали проверять старую технику, снятую с хранения. Об этом сообщает «Белсат».

«В своих соцсетях МО РБ регулярно публикует фотоотчеты с демонстрацией бодрого выполнения военнослужащими учебно-боевых задач. Мы обратили внимание, на кадрах появилась необычная военная техника», – сказано в сообщении.

Так, на фото, опубликованных МО РБ, можно увидеть:

- зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 «Шилка». По данным из открытых источников, ее серийно выпускали с 1964 по 1982 годы. На сайте МО РБ в разделе, посвященном вооружению Сухопутных войск ВС РБ, есть статья о «Шилке». Однако по информации из открытых источников, в войсках применяется более современная ЗСУ «Тунгуска». Отметим, что на фото МО РБ «Шилка» была без бортового номера.

- 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» на шасси автомобиля «Урал-375Д». «Грады» состоят на вооружении артиллерийских подразделений ВС РБ. Попавшие в кадр машины были без автомобильных номеров. При этом на подобных автомобилях, используемых в войсках, должен быть или старый, еще советский, черно/белый номер, или же номер современного образца.

- Бронеавтомобиль «Богатырь» (китайский DongFeng Mengshi EQ2050) с установленным 12,7 мм пулеметом ДШКМ. Отметим, что на сайте МО РБ в разделе, посвященном вооружению Сухопутных войск ВС РБ, нет упоминаний пулемета ДШКМ. Ранее в открытых источниках информации об установке пулемета ДШКМ на бронеавтомобили также не было.

Получается, что в рамках командно-штабных учений МО РБ задействует образцы вооружения и военной техники (местами достаточно почтенного возраста), снятых с хранения. Логично предположить, что целью данных мероприятий является проверка в учебно-боевой обстановке их работоспособности.

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