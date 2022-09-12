Альфред Кох: Никто из мировых лидеров в день поражения не открывал колеса обозрения 12.09.2022, 12:58

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Альфред Кох

Путин потерял интерес к войне.

Вот и прошло двести дней войны. Я не буду сейчас по карте описывать что захватили ВСУ, а что еще нет. Да и не знает этого толком никто. Наступление на востоке идет как лавина и где оно остановилось в данную минуту - не имеет никакого значения: уже к утру все эти данные будут безнадежно устаревшими, пишет российский оппозиционер Альфред Кох в «Фейсбуке».

Вы знаете, сегодня я вдруг совершенно отчетливо понял почему Путин проиграет эту войну. Раньше я это понимал на уровне чет-нечет. По соотношению ресурсов в противостоянии Украина+союзники vs Россия (фактически без союзников, а даже еще и с нахлебниками), по уровню мотивации солдат противоборствующих сторон и по многим другим факторам.

Теперь же я могу назвать конкретную причину почему Россия проиграет. И это стоит того, чтобы об этом написать поподробнее.

Итак, я понимаю, что наступил перелом в войне. Но я боюсь опять поторопиться. Я уже столько этих коренных переломов видел за эти месяцы, и мне так не хочется опять ошибиться...

Но, судя по пророссийским блоггерам (которых я смотрю и читаю регулярно), они тоже говорят о переломе. И именно в таких терминах: если что-то коренным образом не поменять, если не бросить все силы, если не поставить победу во главу угла, то поражение неизбежно, катастрофа неминуема, провал спецоперации - гарантирован и т.д.

Что делал в таких случаях любой глава государства? Правильно: ставил всех раком, делал всем козью морду, половину своего окружения ставил к стенке и пытался исправить ситуацию.

Петр Первый после «Нарвской конфузии» «Россию поднял на дыбы». А я бы даже сказал, что он ее вздернул на дыбе. Но в данном случае важна реакция лидера: он начал, как теперь модно выражаться, «мобилизационный проект». Он ни о чем больше говорить не мог, только о победе в войне. Он стал почти безумен, ему везде мерещился этот мальчишка - Карл XII, он устроил народу египетские казни, но своего добился: он «прорубил окно в Европу».

Сталин, оправившись от шока первых дней войны, обратился к народу со своей знаменитой речью «братья и сестры» и тоже начал мобилизационный проект. Он круглые сутки занимался только войной. У него под ружьем была армия, которая достигла 16 миллиона солдат единовременно, а вообще через фронт прошло 35 миллиона мужчин.

Я уже не говорю о том, что по мере ухудшения ситуации на фронте он проводил все более репрессивную политику в армии, издавал все эти звериные приказы «ни шагу назад» и т.д.

Гитлер после поражения в Сталинграде объявил общенациональный траур и следом за ним «тотальную войну», когда всю нацию мобилизовали для того, чтобы помочь армии.

Характерно, что так же себя вели и демократические лидеры. Черчилль не обещал нации «ничего кроме пота, крови и слез», Рузвельт ввел регулирование цен и мобилизовал всю промышленность для войны. И этот перечень мер можно перечислять до бесконечности.

Неважно, победили эти лидеры или нет. Но они в момент кризиса всегда признавали его наличие и обращались к нации за помощью. Никто из них ни разу за всю мировую историю в день самого крупного поражения в войне не давал в столице салюта и не открывал колеса обозрения. Никто. Никогда. За всю мировую историю. Кроме Путина.

Гитлер и Сталин в достаточной мере контролировали информационное пространство. Они понимали, что лишь малая часть нации знает истинное положение дел на фронте потому, что имеет доступ к иностранным источникам (газетам, радио, дипломаты и пр.).

Но они также знали, что поток раненных с фронта нарастает. Они рассказывают всю правду без прикрас и вообще - шила в мешке не утаишь и поэтому лучше все рассказать как есть. Тогда у них будет хоть какой-то шанс дать свою интерпретацию событий, а не ждать, когда сарафанное радио распространит среди народа панические слухи и самые фантастические версии.

Сейчас в России к потоку раненных и демобилизованных солдат нужно прибавить интернет (который читают все, кроме Путина). Миллионы людей в России знают текущую ситуацию на фронте не хуже, а лучше Путина и, что важно, в отличие от него, - их релевантных и конкурентных источников.

Я невысокого мнения о путинском интеллекте. Он и от природы-то был не гениален, а за двадцать два года безумного и безудержного восхваления, совсем сбрендил и отупел. Но даже он не может не понимать, что в этих условиях никак не объяснить нации что происходит - это предоставить простор для самых враждебных ему интерпретаций. А уж открывать колесо обозрения в день когда твоя армия сдает города, которые она брала шесть месяцев ценой огромных потерь, означает порождать у народа сомнения в собственной вменяемости. И уж как минимум - в соответствии занимаемой должности.

Народные интерпретации в таких ситуациях просты и не меняются веками: «царь - ненастоящий» и «царь продал врагам свой народ». Ровно эти версии сейчас и гуляют по патриотическим пабликам. А как иначе? Иначе не бывает. Что может за этим последовать - одному Богу известно. Но точно не то, чего хотел бы Путин.

Тогда почему он так себя ведет? Ответ прост: он потерял интерес к войне. Проект пошел вкривь и вкось, он было попытался как-то вырулить ситуацию, несколько месяцев позанимался вплотную проблемой, а потом устал, надоело, не получается и провались оно все пропадом.

Кто-нибудь может объяснить, почему он ни разу не был в войсках, но при этом охотно поперся на Дальний Восток смотреть учения? И почему там оказалось так много войск для учений, когда на войне их огромный дефицит? И вообще - зачем эти учения?

Ответ прост: а ему нравятся учения. Там все происходит как запланировано, все команды, что он дает, оказываются выполненными, и побеждает тот, кого он назначил победителем. Это понятный и привычный ему мир. Мир, в котором он живет уже больше двадцати лет.

Он уже слишком стар для того, чтобы хоть что-то поменять в своем мозгу и в своем взгляде на мир. И если какое-то событие ему не нравится, он сначала пытается с этим бороться. Но если это не получается затушить баблом или репрессиями, то он быстро устает и перестает это замечать. И услужливые его слуги тут же начинают заметать проблему под ковер.

Так было с монетизацией льгот, так было со стимулированием рождаемости, так было с сердюковской реформой армии, с чубайсовской реформой энергорынка, с мегаломанскими проектами освоения газовых месторождений Восточной Сибири, с нефтью на шельфе, с полетом на Луну, с обгоном Португалии, ликвидацией трущоб и многими другими проектами, которые он бодро провозгласил, а потом, обосравшись, тихо похоронил.

Хлопотно, трудно, отнимает много времени, надоело, отстаньте, вы уж как-нибудь сами, у меня есть дела и поважнее. А потом, на ушко секретарю: ты с этим говнюком меня больше не соединяй, понял? Ну все, я пошел. Мне еще надо с собакой погулять.

Ровно это и происходит с этой войной. Быстро и красиво не получилось. Парада в Киеве не будет. А раз так, то - надоело. Делов-то - война. Подумаешь. Двести тысяч олухов воюют в Украине? У меня вон от ковида больше миллиона померло - и ничего. Никто даже не охнул. А с другой стороны: чего им еще делать? Весь этот бомжатник только водку жрал да деньги у баб своих воровал. Они сами, добровольно туда поехали. Мы им деньги платим? Платим. Вот пусть и работают.

Какие ко мне вопросы? Вы обещали мне скрутить бандеровцев в бараний рог? Ну так скручивайте! Чего вы ко мне пристали? Средств нет? А когда начинали - говорили, что есть. Хотите заканчивать операцию и выводить войска? Выводите. Я что ли вас туда загонял? Вы сами рвались. Это ж вы мне все время говорили, что зря я с Зеленским валандаюсь, что одной дивизии будет достаточно, что войска готовы как никогда, что только мигни...

Так что идите и воюйте. И ко мне со всем этим не ходите. Деньги нужны - идите к Силуанову. Если у него есть заначка - пусть даст. Нет - значит так выкручивайтесь. Все, вы мне надоели. У меня есть дела поважнее. Мне вот надо колесо обозрения открывать...

Так что проиграет Путин войну. Как уже проиграл много чего. Потому, что слабый. Потому что ленивый. Потому что подонок и предатель.

А наше дело - правое. И враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

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