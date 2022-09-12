Ученые обнаружили новый минерал на Луне, который может стать источником энергии 12.09.2022, 13:04

Китай объявил после этого открытия о запуске еще трех космических аппаратов на Луну.

Китайские ученые объявили о том, что они обнаружили новый минерал в горных породах, которые были доставлены на Землю в рамках миссии «Чанъэ-5» еще в 2020 году. Этот минерал получил название Чанъэзит-(Y) в честь китайской богини Луны Чанъэ. В ее честь названа и серия лунных миссий Китая, пишет Business Insider (перевод - «Фокус»).

Китайские ученые обнаружили новый минерал в лунных породах, который является шестым подобным минералом на спутнике Земли, который обнаружили люди. Таким образом Китай стал третьей страной, которая сделала подобное открытие.

Известно, что это фосфатный минерал похожий на бесцветный кристалл и он содержит изотоп гелий-3, который рассматривается как потенциальный источник энергии в будущем. Новый минерал под названием Чанъэзит-(Y) извлекли из образцов лунного грунта, который доставил на Землю китайский космический аппарат в рамках миссии по исследованию Луны «Чанъэ-5» еще в 2020 году.

Сразу после объявления о новом открытии Китайское национальное космическое управление заявило о том, что оно получило разрешение от правительства КНР на организацию трех новых беспилотных миссий на Луну в течение ближайших 10 лет.

Открытие нового лунного минерала и новые китайские миссии на Луну могут оказать большее давление на США, чтобы американцы активизировали свои усилия по освоению Луны. Особенно в свете последних событий, когда запуск миссии Artemis 1 был отложен из-за технических проблем с ракетой-носителем. Но как уже писал Фокус, в NASA заявили, что устранили все проблемы и назвали дату нового запуска космической ракеты SLS – 23 или 27 сентября этого года.

В последние годы у Китая увеличились космические амбиции. Скоро КНР завершит сборку своей космической станции, на ЛУНУ были отправлены несколько миссий, и у этой страны есть планы не только на спутник Земли, но и на Марс. Поэтому Китай входит в прямую конкуренцию с США в космосе.

Обе страны хотят не только исследовать Луну, но и добывать там полезные ценные ресурсы. И это может вызвать очередной виток напряженности между США и Китаем. Новые китайские миссии нацелены на исследование Южного полюса Луны, но там же NASA планирует высадку своих первых в 21 веке астронавтов и оборудование первой лунной базы.