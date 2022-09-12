«Из-за санкций комплектующие и двигатели нам перестали продавать» 12.09.2022, 13:16

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Что сейчас происходит на МТЗ?

На Минском тракторном заводе (МТЗ) удивительная ситуация с зарплатой. Как рассказал «Зеркало» работник Кирилл (имя изменено), какой будет заработок за август, работники еще не знают (разговор состоялся 9 сентября). Но у него есть опасения, что зарплата упала по сравнению с более ранними месяцами.

По его словам, в июле работники уже получали более низкую зарплату, причем, говорит Кирилл, снижение было у всех одинаковое — на 200 рублей. После попыток выяснить причины, по словам заводчанина, руководители среднего звена признались, что это связано с тем, что МТЗ помогал средствами «Славянскому базару».

— Нам предложили: «Скажите спасибо Лукашенко» и объяснили, что директора завода заставили спонсировать «Славянский базар». Поэтому с каждого работника сняли по 200 рублей. Хотя такой графы в расчетном не было. Сейчас вот ждем расчетные за август — посмотрим, что там, — говорит Кирилл.

Отметим, что на сайте «Славянского базара» МТЗ не значится в списке генеральных спонсоров. На предприятии также сообщили, что завод не был спонсором фестиваля в этом году. Какого-либо документального подтверждения слов о финансировании мероприятия за счет зарплат работников МТЗ у нас нет.

В то же время, говорит заводчанин, ухудшилась ситуация с загрузкой. Но в этом плане обстановка в разных цехах отличается.

— Простаивают в основном те цеха, которые были ориентированы на производство энергонасыщенных тракторов. Теперь такие трактора производить проблематично: во-первых, потому что они продавались за рубеж в западные или цивилизованные восточные страны, а из-за санкций они перестали их покупать.

Во-вторых, для производства энергонасыщенных тракторов использовались импортные комплектующие, в том числе американские и европейские двигатели. Опять же из-за санкций такие комплектующие и двигатели нам перестали продавать. А вот тракторы, которые делаются по советскому образцу и собираются для неприхотливого покупателя с двигателями «Минского моторного завода», потихоньку производятся для Беларуси и России, — продолжает Кирилл.

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