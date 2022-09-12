В каких домах в Минске не будет электричества на этой неделе?
- 12.09.2022, 13:44
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Список адресов.
Публикуем список адресов в Минске, по которым отключат электричество с 12 до 16 сентября. Если в скобках не указано другое время, электричества не будет с 9.00 до 17.00. Напоминаем, чтобы найти свой адрес, нажмите ctrl+f. График отключения по всей стране есть на сайте «Минскэнерго».
12 сентября
ул. Бехтерева 3, 6, 10
ул. Буденного 15
ул. Л. Беды 40
ул. Стахановская 33−39 н
13 сентября
ул. Буденного 15
ул. Володарского 22, 24, 26 (10.00−17.00)
ул. Кирова 9, 11 (10.00−17.00)
ул. Маркса 4, 6 (10.00−17.00)
пр-т Победителей 123 (9.30−16.00)
ул. Промышленная 9, 11, 11а, 13, 13а, 21, 21а
ул. Стахановская 33−39 н
14 сентября
ул. Буденного 15
ул. Дворищи 27−84
ул. Стахановская 33−39 н
15 сентября
ул. Буденного 15
ул. Герасименко 57
ул. Дроздовича 4, 6
ул. Стахановская 33−39 н
16 сентября
ул. Буденного 15
ул. Стахановская 33−39 н