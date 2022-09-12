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Появились кадры украинских военных в освобожденном Изюме

  • 12.09.2022, 13:48
  • 7,390
Появились кадры украинских военных в освобожденном Изюме

Жители города встречают героев.

Украинский журналист Юрий Бутусов показал кадры из освобожденного ВСУ Изюма в Харьковской области.

«Батальон «Скала» 95-й десантно-штурмовой бригады вместе с другими подразделениями ВСУ освободили Изюм.

Воины батальона «Скала» в течение многих месяцев держали оборону на Харьковщине. День за днем они сдерживали наступление оккупанта. И вот, наконец, батальон с другими подразделениями ВСУ вошел в Изюм. Наши воины неустанно движутся вперед и клочок за клочком освобождают Родину», — рассказал Юрий Бутусов.

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