Появились кадры украинских военных в освобожденном Изюме
- 12.09.2022, 13:48
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Жители города встречают героев.
Украинский журналист Юрий Бутусов показал кадры из освобожденного ВСУ Изюма в Харьковской области.
«Батальон «Скала» 95-й десантно-штурмовой бригады вместе с другими подразделениями ВСУ освободили Изюм.
Воины батальона «Скала» в течение многих месяцев держали оборону на Харьковщине. День за днем они сдерживали наступление оккупанта. И вот, наконец, батальон с другими подразделениями ВСУ вошел в Изюм. Наши воины неустанно движутся вперед и клочок за клочком освобождают Родину», — рассказал Юрий Бутусов.