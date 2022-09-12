Работник Мозырского НПЗ: Летом было такое, что останавливались и просто дурака валяли 1 12.09.2022, 14:01

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Цеха завода работают на минимальной загрузке.

Глеб работает на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Как он рассказал zerkalo.io, зарплата в целом на предприятии в последнее время не менялась. А вот различные выплаты, например, на детей, квартальные премии, помощь к отпуску приостанавливали на пару месяцев.

— Ко Дню нефтяника обычно что-нибудь выплачивали, а в этот раз — нет. На покупку овощей тоже не давали, хотя раньше это было. На оздоровление детей давали всегда весной, а в этом году пока ничего не выплатили, говорит Глеб и добавляет, что зарплата фактически не росла в последние три года.

Судя по загрузке, предприятие работает где-то на 40% от обычных объемов в прошлые годы, продолжает заводчанин. Цеха работают либо на минимальной загрузке, либо останавливаются на «плановый ремонт».

— Летом было такое, что останавливались и просто дурака валяли. Остановки четыре было таких.

Глеб говорит, что работники уходят, но не массово. По его словам, часто увольнения связаны с репрессиями по политическим мотивам.

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