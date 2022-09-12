Какая погода ждет белорусов на неделе 12.09.2022, 14:31

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Прогноз на 13-15 сентября.

13 сентября ночью сохранится влияние малоактивного фронтального раздела, днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью местами по стране пройдут небольшие дожди, днем без существенных осадков, пишет pogoda.by.

В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +13..+18°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

14-15 сентября погодные условия будут определять атмосферные фронты и влажные неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Облачно с прояснениями.

14 сентября ночью местами, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны слабый туман, днем местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем от +13°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны.

15 сентября местами пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах Беларуси возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, максимальная днем +15..+21°С.

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