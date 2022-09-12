«Судьба предприятия с нового года неизвестна» 3 12.09.2022, 14:33

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Работник «Белджи» - о состоянии предприятия.

Работник «Белджи» Арсений рассказал zerkalo.io, что зарплата на предприятии падает не первый год.

— В 2019 году, например, зарплата начислялась следующим образом: оклад был примерно 200 долларов, а все остальное — премия. Зависела она от выполненного месячного плана, была дополнительная премия за выполнение работы сверх нормы. Она составляла где-то 110−120%.

В 2020 году, по его словам, премию сделали фиксированной. Она стала 80% от прежней, из-за чего зарплаты упали на 150−200 рублей. В 2021-м новшества продолжились: месячную премию сократили до 65% при выполнении плана.

— И в то же время нас отвязали от курса доллара, так как он был нестабильным, но курс по которому нам начисляли денежные средства, всегда был фиксирован. То есть даже если в банках доллар был по 3 рубля, то у нас был закреплен курс в 2,3 рубля. В связи с этим зарплаты упали еще на 10−15%. Хотя при переводе на белорусские рубли немного пересмотрели тариф и подняли оклад, но я бы не назвал его повышение «значительным». В итоге средняя зарплата составляла 1100−1200 рублей.

В этом году эта сумма упала еще на 100−200 рублей. Конечно, из-за санкций, — рассказал Арсений.

Вместе с заработками снижалась загрузка — теперь она заметно ниже, чем была год-два назад.

— Раньше были и сверхурочные работы и приходилось работать иногда по субботам. В этом году завод практически простоял, что-то делали, но полноценной работой это не назвать, как вы можете понять, это тоже влияло на зарплаты. С лета начались ощутимые простои. Сейчас в СМИ пишут, что завод с осени будет работать в полную силу, но я так не думаю. Да, поставки понемногу наладились, но опять же стабильности нет: работаем некоторое время, а потом несколько дней ждем либо комплектующие, либо сами кузова из Китая.

По словам Арсения, с октября на предприятии могут перестать работать цеха сварки и окраски, из-за этого работников перераспределяют в другие подразделения, что вызывает «кучу негатива и увольнения».

— Начальство говорит, что это только до нового года, а далее судьба предприятия неизвестна, — комментирует работник «Белджи».

В основном готовая продукция идет на российский рынок, продолжает Арсений. Некоторый спрос сохраняется и на белорусском.

— Производство сейчас нестабильное. Мне кажется, что китайская сторона хочет прекратить производство в Беларуси, возможно, во избежание репутационного ущерба. делаю такой вывод из логичных домыслов. Во-первых, некоторая часть граждан Китая, которые работали на предприятии, уже покинула его насовсем. Кроме этого Запад давит на Китай, чтобы он соблюдал санкции в отношении России и Беларуси, а экспорт бренда как раз-таки и рассчитан на эти страны. В-третьих, я не думаю, что компания хочет ассоциироваться с агрессорами. Но это лишь мои домыслы и реальная ситуация может выглядеть иначе, — рассуждает заводчанин.

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