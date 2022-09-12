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Глава МВД Украины: Большинство предателей выехали еще до освобождения территорий

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  • 12.09.2022, 15:03
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Глава МВД Украины: Большинство предателей выехали еще до освобождения территорий

Бегство продолжается.

Правоохранительные органы Украины проводят мероприятия по выявлению и установлению предателей на деоккупированных территориях.

Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передает «Интерфакс-Украина».

«Также совместно с СБУ мы организовываем проверки и работу по розыску и установлению коллаборантов», - сказал министр.

«Как вы знаете, большинство из них выехали до освобождения территории, на подконтрольные России территории, за границу. Они бегут из тех городов, которые расположены гораздо дальше тех населенных пунктов, которые мы уже освободили. ... Эта работа проводится… Дайте нам немного времени, неделю хотя бы, и мы системно отчитаемся о том, что там увидели и установили», - добавил Монастырский.

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