«Раньше покупали продукты в рассрочку на один месяц, теперь - на три» 4 12.09.2022, 15:16

Белорусам приходится жить в долг.

В Беларуси многие приобретают в рассрочку необходимые продукты — хлеб и молоко, пишет zerkalo.io.

Раньше покупали продукты в рассрочку на один месяц, теперь — на три

Сергей с женой и пятилетним ребенком живут в райцентре Брестской области. Супруги работают. Сергей получает около 850 рублей, у его жена — 1200 рублей. Мужчина оценивает достаток семьи как средний, хотя позволить себе они могут, по его словам, только самое необходимое.

— Моя зарплата уходит практически за один день — 740 рублей ежемесячно отправляется на погашение кредита, который мы брали на строительство дома. С зарплаты жены мы оплачиваем коммуналку, детский сад, рассрочку за мебель, — рассказал о расходовании совместного дохода мужчина.

Денег семье не хватает, поэтому Сергею приходится брать подработку. Также на протяжении пяти месяцев их выручает карта рассрочки. По ней белорусы покупают продукты и заправляют машину. Бывает, что приобретают одежду и обувь.

— В месяц на погашение рассрочки отдаем около 500−600 рублей. Для нас это удобно, ведь проще разбить сумму платежа на несколько месяцев, чем отдать все сразу, — объясняет мужчина.

В прошлом месяце они завели еще одну карту, где возможен больший срок рассрочки. В это раз оформили «пластик» на жену Сергея.

— Нам выгоднее, если срок рассрочки подлиннее. Например, раньше при покупке продуктов рассрочка была на месяц, а теперь — на три. То же самое и при заправке топливом. Мы настолько привыкли к рассрочке, что страшно представить, что будет, если их вдруг отменят.

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