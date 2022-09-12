«Учительница подбежала, схватила за воротник и начала трясти и швырять ребенка через весь класс» 12.09.2022, 15:34

В школе Бобруйска проводят проверку из-за инцидента на уроке.

Телеграм-канал «Бобруйск Online» опубликовал скриншот поста Юлии Горбачевой, которая описала произошедший в мае 2022-го в СШ № 27 Бобруйска инцидент. В этом учебном заведении учился ее ребенок. По словам мамы, на факультативе ее сын не услышал задание и тихо сидел, ничего не делая. Увидев это, учительница «подбежала, схватила за воротник и начала трясти и швырять ребенка через весь класс». Школа сообщила, что проводится проверка. В ситуации разбирался блог «Отражение».

Сын Юлии сейчас в третьем классе. Семья перевела его в другую школу. В мае 2022-го мальчик был второклассником СШ № 27 Бобруйска. Пост о том, что случилось в мае на факультативе, мама написала в воскресенье, 11 сентября.

Рассказать эту историю она решила, так как школа до сих пор не извинилась за инцидент. К полудню понедельника пост из аккаунта Юлии в Instagram был удален. Однако он уже широко разошелся в Сети.

— На факультативе сын не услышал задание и, побоявшись переспросить, спрятался за мальчика, сидящего перед ним, и, естественно, ничего не делал, сидел тише воды, ниже травы, — написала Юлия. — Учитель, увидев это, подбежала, схватила за воротник и начала трясти и швырять ребенка через весь класс за свой учительский стол, толкнув в спину.

Затем, сообщала мама, педагог посадила ее сына за свой стол «для публичного унижения перед всем классом».

Когда ребенок вернулся домой, он очень переживал из-за случившегося. Юлия позвонила учителю. По словам женщины, на просьбу объяснить ситуацию, педагог сказала, что «сорвалась, можете жаловаться, но это все во благо вашего ребенка».

— [Сын] успокоился… уснул, спал до вечера… проснулся, всего трясет. Шок. Не может дышать, отсутствует глотательный рефлекс, пульс 135, температура 38, сам ледяной и белый-белый, — написала мама. — «Мамочка, вызывай скорую, я умираю! Вызывай!» — до сих пор этот крик звучит в голове.

Семья позвонила в 103. По словам мамы, у мальчика было серьезное нервное потрясение.

— До сих пор проводится якобы проверка, насилия не обнаружено, — написала Юлия.

Журналисты обратились к Юлии с просьбой рассказать о ситуации. Однако от комментариев она пока отказалась. Лишь уточнила, что неделю после инцидента сын провел в больнице.

В СШ № 27 Бобруйска сообщили: они встречались с родителями мальчика. На данный момент по линии управления по образованию идет проверка.

— Факты не подтверждаются, поэтому сегодня (12 сентября. — Прим.) пост удален. Он был выставлен вчера на эмоциях родителей, — сказали в школе.

— А можно ли связаться с учительницей, послушать ее сторону?

— Нет, это должно быть расследование.

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