На большей части территории Беларуси сняли запрет на посещение лесов 3 12.09.2022, 15:51

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Запрет продолжает действовать лишь в двух областях.

После сегодняшнего обновления карта запретов и ограничений на посещение лесов выглядит многообещающе. Дожди дали зеленый цвет на посещение лесов на большей части страны. Ограничения сохраняются лишь в 15 районах Брестской и Гомельской областей, пишет «Онлайнер».

Сейчас карта выглядит так: то, что еще неделю назад было сплошь красным (исключение — Браславский район), теперь выглядит здоровее.

Напомним, чуть ранее в связи с высокой опасностью пожаров Минлесхоз запретил посещение лесов почти по всей территории страны.

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