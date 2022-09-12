На большей части территории Беларуси сняли запрет на посещение лесов

На большей части территории Беларуси сняли запрет на посещение лесов3
- 12.09.2022, 15:51
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Запрет продолжает действовать лишь в двух областях.
После сегодняшнего обновления карта запретов и ограничений на посещение лесов выглядит многообещающе. Дожди дали зеленый цвет на посещение лесов на большей части страны. Ограничения сохраняются лишь в 15 районах Брестской и Гомельской областей, пишет «Онлайнер».
Сейчас карта выглядит так: то, что еще неделю назад было сплошь красным (исключение — Браславский район), теперь выглядит здоровее.
Напомним, чуть ранее в связи с высокой опасностью пожаров Минлесхоз запретил посещение лесов почти по всей территории страны.