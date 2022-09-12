Топ-5 позитивных фильмов, которые стоит посмотреть 1 12.09.2022, 15:56

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Один из них называется «Шутки в сторону».

Эти киноленты точно поднимут настроение своей интересной задумкой и легкостью подачи сюжета, пишет «Униан».

«Каникулы»

Главный герой фильма - Расти Гризвольд. Он - примерный семьянин и молодой отец, который хочет повторить каникулы своего детства, чтобы сплотить свою семью. Для этого он организовывает грандиозное путешествие через всю страну в тематический парк Америки.

«Шутки в сторону»

Комедия 2012 года. Главные герои - дерзкий французский провинциальный полицейский Усман и его столичный коллега Франсуа. Они объединились для того, чтобы расследовать убийства жены крупного чиновника.

Усман и Франсуа - очень разные. Тем не менее на кону расследование одного из самых важных дел десятилетия.

«Безумная свадьба»

Французский комедийный фильм 2014 года. Главные герои - мсье Верней и его жена. Примерная семья, четыре умницы-красавицы дочки. Неудивительно, что их миссия номер 1 - удачно выдать наследниц замуж. Одна нашла себе богатого китайца, другая - араба-бизнесмена, третья - еврея-олигарха. Но выбор четвертой шокировал родителей - она собралась замуж за темнокожего.

«К черту на рога»

Фильм 2016 года. Это комедия о Кекко, который 15 лет работал в Управлении охоты и рыболовства. В профильном министерстве внезапно решили сократить штат. Кекко попал под сокращение.

Если он соглашается, то получает хорошее выходное пособие, а если противится - добро пожаловать в командировку «к черту на рога».

«Липучка»

На банк произошло вооруженное нападение с целью ограбления. Посетители и работники банка оказываются в непростой ситуации, ведь одновременно на финансовое учреждение напали две криминальные группы, которые являются врагами и делят территорию. Один из посетителей старается примирить представителей двух криминальных групп, чтобы выжить.

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