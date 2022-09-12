В Ростове, Таганроге и ряде других городов РФ сообщают о сильном взрыве

В Ростове, Таганроге и ряде других городов РФ сообщают о сильном взрыве18
- 12.09.2022, 16:06
- 15,860
Его слышали на территории диаметром до 200 километров.
Жители нескольких российских городов в Ростовской области около 15 часов дня услышали звук, похожий на взрыв. Судя по сообщениям росСМИ и публикациям в соцсетях, хлопок слышали на обширной территории — от Новошахтинска на севере до Ейска на юге РФ.
В отдельных местах задрожали заборы. В Ростове местами после хлопка включились сигнализации на автомобилях. Очевидцы сообщают, что в районе Азова под Пешково видны три-четыре очага черного дыма.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области ответили, что у них нет информации о взрывах или ЧС. Другие официальные органы пока не прокомментировали ситуацию.
Где слышали хлопок:
• в Ростове: центр, Западный, Суворовский и другие районы города;
• в Азове;
• в Таганроге;
• в Новошахтинске;
• в Шахтах;
• в Новочеркасск;
• в Аксае;
• в Ейске.