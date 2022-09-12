В Ростове, Таганроге и ряде других городов РФ сообщают о сильном взрыве 18 12.09.2022, 16:06

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Его слышали на территории диаметром до 200 километров.

Жители нескольких российских городов в Ростовской области около 15 часов дня услышали звук, похожий на взрыв. Судя по сообщениям росСМИ и публикациям в соцсетях, хлопок слышали на обширной территории — от Новошахтинска на севере до Ейска на юге РФ.

В отдельных местах задрожали заборы. В Ростове местами после хлопка включились сигнализации на автомобилях. Очевидцы сообщают, что в районе Азова под Пешково видны три-четыре очага черного дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области ответили, что у них нет информации о взрывах или ЧС. Другие официальные органы пока не прокомментировали ситуацию.

Где слышали хлопок:

• в Ростове: центр, Западный, Суворовский и другие районы города;

• в Азове;

• в Таганроге;

• в Новошахтинске;

• в Шахтах;

• в Новочеркасск;

• в Аксае;

• в Ейске.

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