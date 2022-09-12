Стало известно, сколько товаров можно будет ввезти в Беларусь без пошлины с 1 октября 1 12.09.2022, 16:20

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Если лимит превышен, придется заплатить пошлину.

С 1 октября 2022 года в Беларуси прекращают действовать изменения, которые этой весной внесла в свое решение Евразийская экономическая комиссия, увеличив норму беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

Пока действующие нормы указаны на официальном сайте Государственного таможенного комитета, пишет OL.

А с 1 октября белорусы смогут беспошлинно ввозить с собой через наземную границу товаров на сумму не более 500 евро (вместо 1000 евро) и весом не более 25 кг (вместо 31 кг). Если лимит превышен, придется заплатить пошлину — 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг превышения.

Нормы для подакцизных товаров — алкоголя и табачной продукции — остаются неизменными.

Без пошлины один совершеннолетний может провозить с собой не более 200 сигарет, либо 50 сигар / сигарилл, либо 250 г табака, либо не более 250 г всех этих табачных изделий в ассортименте. И допустимо максимум 3 л алкоголя на одно лицо без пошлины.

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